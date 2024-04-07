طرق العناية بالشعر بعد الإصابة بالسرطان

بعد الإصابة بالسرطان وتلقي العلاجات اللازمة، يمكن أن يتأثر الشعر بشكل كبير، هنا بعض النصائح للعناية بالشعر بعد الإصابة بالسرطان، وفقا لما نشره موقع هيلثي :

طرق للعناية بالشعر بعد الإصابة بالسرطان

كن لطيفًا مع فروة الرأس: استخدم شامبو وبلسم خفيف ولطيف يكون مناسبًا لفروة الرأس الحساسة، قد تنصحك فرق الرعاية الصحية بمنتجات خاصة بالشعر الذي يتساقط بسبب العلاجات السرطانية.

تفادى المعالجات القاسية: تجنب استخدام المعالجات الحرارية القاسية مثل مكواة الشعر، وفرد الشعر، وأدوات التجعيد، قد يكون الشعر أكثر هشاشة وضعفًا بعد العلاجات السرطانية، لذا من الأفضل تجنب هذه المعالجات للمحافظة على صحة الشعر.

الحفاظ على ترطيب الشعر: استخدم بلسم مرطب ومنتجات ترطيب الشعر للحفاظ على رطوبته. قد ترغب في اختيار منتجات خالية من الكيماويات الضارة والمواد القاسية التي يمكن أن تزيد من جفاف الشعر.

تجنب التصفيف القاسي: تجنب استخدام الفرشاة أو المشط عندما يكون الشعر رطبًا أو رقيقًا. استخدم فرشاة ذات أسنان واسعة وكن حذرًا عند التصفيف لتجنب سحب الشعر وتساقطه بشكل زائد.

الحماية من أشعة الشمس: قم بحماية فروة الرأس والشعر المتبقي من أشعة الشمس المباشرة عن طريق ارتداء قبعة أو وشاح عند الخروج في الأماكن المشمسة.

الحفاظ على نظافة الشعر: اغسل الشعر بانتظام باستخدام المنتجات المناسبة والمعتمدة. يمكن أن يساعد ذلك في إزالة الرواسب والأوساخ وتراكم المنتجات، مما يجعل الشعر يبدو أكثر صحة ونظافة.

التفكير في استخدام الحلول البديلة: إذا كنت تشعر بعدم الراحة مع فقدان الشعر المؤقت، يمكنك اعتبار استخدام الباروكات أو الشعر المستعار كحلاً مؤقتًا حتى يعود شعرك الطبيعي.

لا تنسى أن تستشير فريق الرعاية الصحية الخاص بك للحصول على نصائح محددة وملائمة لحالتك الشخصية من المهم أن تتذكر أن العناية بالشعر بعد الإصابة بالسرطان قد تختلف من شخص لآخر، حسب نوع العلاج والتأثيرات الجانبية الناجمة عنه، لذا، يُنصح دائمًا بالتشاور مع فريق الرعاية الصحية الخاص بك للحصول على توجيهات محددة وشخصية.