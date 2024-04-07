عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل الغريبة باللوز والسمن البلدي

الغريبة
الغريبة

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة تحضير الغريبة باللوز والسمن البلدي بمذاق لا يقاوم وبأسهل الخطوات :

دعاء ليلة القدر مستجاب.. للرزق والنجاح والزواج

قلبك الدافئ.. ويجز يتغنى بوالدته المنتقبة

المكونات لعمل الغريبة باللوز والسمن البلدي 

 4 كوب من الدقيق الفاخر المنخول.
2 كوب من السمن البلدي، مع الحرص أن يكون باردا أو بدرجة حرارة الغرفة.
1 كوب من السكر البودرة.
رشة صغيرة من الملح.
1 معلقة صغيرة من الفانيليا.
2 ملعقه كبيرة من اللبن البودرة.
فستق أو لوز للتزيين.


طريقة عمل الغريبة باللوز والسمن البلدي 

 خفق السمن الباردة باستمرار، حتي تصبح ناعمة ولونها أبيض.,إضافة السكر إلى السمن، مع الاستمرار في الخفق لامتزاج المكونات معا.
نضع مقدار الفانيليا، ونخفقها مع السكر والسمن.
في وعاء خارجي نخلط الدقيق المنخول مع اللبن البودرة.,إضافة الدقيق واللبن البودرة بعد خلطهما معا، بالتدريج إلى مزيج السكر والسمن.
نترك العجينة في الثلاجة لمدة نصف ساعة على الأقل.نبدأ في تشكيل العجينة على حسب الشكل المفضل.
نرص العجينة بعد تشكيلها في الصينية، مع ترك مساحات فارغة بين القطع المختلفة منها.
تزيين القطع الصغيرة للغريبة الناعمة باللولي أو الفستق.
نضع الصينية في فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 140 درجة، والانتظار لمدة 10 دقائق للحصول على تسوية مناسبة.
بعد التسوية، تترك حتي تبرد تماما، ومن ثم نضع الغريبة الناعمة في وعاء خارجي.

الغريبة الغريبة باللوز الغريبة باللوز والسمن البلدي عمل الغريبة باللوز والسمن البلدي ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تتعرض مصر لـ العاصفة نهال؟.. الأرصاد تكشف الحقيقة

زكاة الفطر «طعام ولا فلوس».. مفتي السعودية: لا تجوز نقدا.. ودار الإفتاء تحسم

فضيحة مسئول..ماذا حدث لطالبة كلية الزراعة في غرفة حديقة الأسماك بالزمالك |خاص

الذروة الإثنين والثلاثاء.. الأرصاد تُفجر مفاجأة عن طقس الـ6 أيام القادمة

وداعا رمضان.. موعد عيد الفطر الثلاثاء أم الأربعاء؟ دار الإفتاء تحدد التوقيت الصحيح

صدمة لجماهير الأهلي بشأن مدة غياب حسين الشحات

فلوس وخروف وسيارات وراتب .. رشاوي لمسئول كبير بالبترول |خاص

أول رد فعل من خالد الغندور بعد خسارة سيدات طائرة الزمالك أمام الأهلي

موضوعات متعلقة

إلغاء العقوبات السالبة للحريات دعما للاستثمار ورفع الغرامات..النص الكامل لتعديلات قانون سلامة الغذاء

سورة الواقعة مفتاح الفرج والرزق.. اقرأها بهذه الطريقة وسترى العجائب

هذا ما يحدث لقلبك عند تناول السكر والملح.. اكتشف أيهما أسوأ

دعاء المطر والرعد والبرق والرياح.. ردده الآن يقضى حوائجك

للمرة الأولى .. تشغيل عيادات التغذية الصحية وعلاج السمنة والنحافة بمستشفى حميات فاقوس

خبيرة تغذية: هذه الأقراص تساعد على تخسيس وزنك من 15 لـ20 كيلو

ننشر كلمة رئيس المحكمة العليا احتفالا بمرور 10 سنوات على الدستور

يحمي من أمراض القلب والسمنة.. نوع خضار مفيد وشهي

ترشيحاتنا

زعيم كوريا الشمالية يفرض قيودا على قصات الشعر.. أمور لا تصدق

إثيوبيا تراوغ لكسب الوقت.. ماذا يحدث خلف أسوار سد النهضة ؟

بعد 6 أيام من الحفر.. استخراج جثمان الشاب طه ضحية بئر الصحراء بالمنيا

بريطانيا ترسل سفينة لتعزيز جهود إقامة ممر بحري مؤقت لمساعدات غزة

نائب وزير الدفاع البريطاني: لسنا جاهزين لمواجهة تداعيات أي حرب مقبلة

كيفية قيام ليلة القدر للمرأة الحائض والنفساء.. تفعل هذه الأمور فقط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل ما تشتري.. ماذا يقول سائقو السيارات الكهربائية عن عيوبها ومميزاتها؟

جمبسوت جولد.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة لافتة

إجازة طويلة.. متى تعود البنوك للعمل بعد عيد الفطر؟

ماذا تفعل إذا ضاعت سيارتك؟.. ضع المفتاح على ذقنك واعثر عليها

فيديو

مخلوقات غريبة .. فيديو يصدم المتابعين لفاكهة الفراولة تحت المجهر |شاهد

الزمالك لم يقدرني.. إمام عاشور: رضا عبدالعال «هجاص» والأهلي أفضل حاجة حصلت لي |فيديوجراف

رفضت تقبيلها بالمسجد.. المطربة بوسي تتصدر التريند في رمضان للمرة الثانية

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ