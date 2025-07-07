مصرع فتاة وإصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين بأسيوط

لقيت فتاة مصرعها وأصيب 7 أشخاص، اليوم الإثنين، في حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بمركز القوصية بمحافظة أسيوط.



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بطريق أسيوط الغربي الصحراوي ووجود حالة وفاة ومصابين.

تصادم سيارتين بأسيوط



انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم بين سيارة ميكروباص رقم"ي م ر 341" وسيارة ملاكي رقم"ي م ر ٢٩٨٢"؛ وأسفر الحادث عن مصرع " آيه.ع.م" 28 عامًا، وإصابة كل من "ياسين.م.ع" ٣٣ عامًا، سائق، و"أسماء .خ.إ"28 عامًا، و"شيماء.س.أ"٢٨ عامًا، و"محمد.ا.ص" ٣٢ عامًا، أميره.ج.ع" ٣٣ عامًا، "فداء. س. ع" ٢١ عامًا، "مريم.ع.ع" ٢٧ عامًا.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى القوصيه المركزي. حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة.