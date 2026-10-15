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إقبال على أول حلقة سمك بجنوب سيناء.. «الباغة» تخطف الأنظار بالطور.. والأسعار تبدأ من 35 جنيهًا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إقبال على أول حلقة سمك بجنوب سيناء.. «الباغة» تخطف الأنظار بالطور.. والأسعار تبدأ من 35 جنيهًا

الاسماك بحلقة السمك بطور سيناء
الاسماك بحلقة السمك بطور سيناء
ايمن محمد

شهدت حلقة السمك بمدينة طور سيناء، أول حلقة سمك بجنوب سيناء، إقبالًا كبيرًا من المواطنين على شراء الأسماك الطازجة الواردة مباشرة من مراكب الصيد، بالتزامن مع بدء موسم صيد أسماك الباغة، التي تُعد من الأنواع المفضلة لدى أهالي المدينة لانخفاض أسعارها، التي تتراوح بين 35 و50 جنيهًا، وفقًا للأسعار المعلنة بالحلقة.

ورصدت كاميرا موقع «صدى البلد» الإخباري توافد المواطنين على الحلقة لشراء احتياجاتهم من الأسماك الطازجة، في ظل تنوع الأصناف المعروضة وتفاوت أسعارها، بما يتيح خيارات متعددة أمام المستهلكين.

وقال إبراهيم سردينا، أحد بائعي الأسماك بالحلقة، إن الإقبال الكبير من المواطنين يرجع إلى توافر الأسماك الطازجة وتنوع أصنافها وأسعارها المناسبة، مطالبًا بالتوسع في إنشاء حلقات سمك مماثلة في مدن أخرى بالمحافظة، خاصة أبو رديس ورأس سدر، لتيسير حصول المواطنين على الأسماك الطازجة.

وأضاف محمد أحمد الصياد ، أحد بائعي الأسماك بحلقة طور سيناء، أن الحلقة توفر أنواعًا متعددة من الأسماك الطازجة التي تصل مباشرة من مراكب الصيد، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين من المنتجات البحرية.

من جانبه، أكد يوسف حطب، مدير إدارة شؤون الصيد وحلقة السمك، أن مركز صيد الاتحاد التعاوني يسهم في توفير الأسماك الطازجة لأهالي طور سيناء، مشيرًا إلى أن الحلقة تستقبل المواطنين من مختلف أحياء المدينة لشراء احتياجاتهم من الأصناف المتنوعة، وأن الهدف من إنشائها هو توفير الأسماك الطازجة للمواطنين على مدار العام.

وفي سياق متصل، أجرى اللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، أمس، جولة ميدانية بحلقة السمك في مدينة طور سيناء، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على حركة الصيد وكميات الأسماك الواردة، والتأكد من توافر المعروض ومناسبة الأسعار للمواطنين.

وخلال الجولة، تابع السكرتير العام حركة الصيد بميناء طور سيناء، حيث استقبلت حلقة السمك خلال الأسبوع الجاري نحو 11 طنًا و200 كيلوغرام من الأسماك، وُزعت الكميات المخصصة منها على 6 منافذ، بما يدعم توافر الأسماك وتيسير حصول المواطنين عليها.

كما تابع توافر الأسماك ومستويات الأسعار، ومدى ملاءمتها للمواطنين، في إطار جهود المحافظة لمتابعة الأسواق وضمان انتظام العمل وتلبية احتياجات الأهالي.

وتأتي أهمية حلقة السمك بطور سيناء باعتبارها منفذًا رئيسيًا لتسويق الأسماك الطازجة وتوفيرها للمواطنين، فيما يظل التوسع في إنشاء حلقات مماثلة بمدن المحافظة الأخرى مطلبًا لتقريب الخدمة من ، وتعزيز الاستفادة من الثروة السمكية، وتوفير المنتجات البحرية بأسعار مناسبة.

جنوب سيناء الصيد أول حلقة سمك الباغة

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