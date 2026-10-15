روسيا.. تدمير 4 صواريخ وإسقاط 69 مسيرة في هجوم أوكراني على مصفاة نفط

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 4 صواريخ من طراز فلامنجو وإسقاط 69 مسيرة خلال هجوم أوكراني على مصفاة نفط بمقاطعة ريازان.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت لاحق قد وجّه انتقادات حادة لدونالد ترامب، شنّ خلالها هجوماً شخصياً على الرئيس الأمريكي، وتعهّد باستئناف الهجمات على مصافي النفط الروسية.

وقال الرئيس الأوكراني في تصريحات، متحدياً وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي: “لقد انتهى الحظر على مهاجمة المصافي، قائلا ” لقد انتهى الأمر".



وأعرب زيلينسكي عن غضبه إزاء سحب الاستخبارات الأمريكية لدعمها، وتباطؤ خدمات الأقمار الصناعية “ستارلينك” ، كما انتقد البيت الأبيض لحرصه على إقامة علاقات تجارية مع روسيا.

وفي هجوم شخصي مباشر على ترامب، قال زيلينسكي : الرئيس الأمريكي يُبدي إعجاباً بفلاديمير بوتين، ولديه ميلٌ فطري نحو القادة المستبدين والمليارديرات.

وصرح زيلينسكي لصحيفة "فاينانشال تايمز" قائلاً: "ترامب يتحدث بصراحة وبصوت عالٍ عن حبه لهؤلاء الأشخاص واحترامه لهم".



وأضاف أن ترامب معجب بالقادة الذين يستطيعون البقاء في السلطة لمدة "20 أو 30 أو 40 عاماً"؛ لأن ذلك يعني في نظره أنهم "أقوياء للغاية".

كما رفض زيلينسكي دعوة ترامب له بالاستقالة، واصفاً إياها بأنها مجرد "خطاب" لن يؤدي إلا إلى منح المزيد من الجرأة للرئيس الروسي.

يُذكر أن العلاقات بين كييف وواشنطن قد تدهورت منذ أن قرر ترامب، يوم الجمعة الماضي، رفع العقوبات المفروضة على الديزل الروسي.