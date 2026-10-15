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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طلاب هندسة بنها يحصدون المركز الثاني بمسابقة قادة الأنشطة الطلابية

طلاب جامعة بنها
طلاب جامعة بنها
إبراهيم الهواري

حصد فريق كلية الهندسة بشبرا ( Shoubra Racing Team) على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مجال الثقافة والسياحة والآثار  ، ضمن مسابقة "YLF Leaders League – قادة الأنشطة الطلابية" على مستوى الجمهورية، في مجال التضامن الاجتماعي والتي تأتي بمشاركة فرق الأنشطة الطلابية من مختلف الجامعات المصرية، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، دعمًا للشباب وأهداف رؤية مصر 2030. 


وأعرب الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها سعادته وفخره بطلاب فريق SRT الذين استطاعوا تمثيل هندسة شبرا وجامعة بنها بصورة مشرفة ، ورفع اسم الجامعة في منافسة كبيرة على مستوى الجمهورية ، و الفوز بالمركز الثاني ، متمنيا لطلاب الجامعة بمزيد من التفوق والتألق في مختلف الفعاليات والمحافل القادمة .


من جانبه قال الدكتور محمد سعيد عميد كلية الهندسة بشبرا ، أن هذا الإنجاز يعكس الأداء  المتميز لطلاب كلية هندسة شبرا في المنافسة على أعلى المستويات ، مشيرا إلي حرص الكلية على توفير كافة سبل الدعم لطلابها في مختلف المجالات.

القليوبية محافظة القليوبية كلية الهندسة بشبرا جامعة بنها رئيس جامعة بنها

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