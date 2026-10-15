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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عقب أعمال التطوير ورفع الكفاءة.. محافظ الوادي الجديد تتابع جاهزية أرض المعارض بمدينة الخارجة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

تابعت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم الخميس، أعمال التطوير الجارية بأرض حي الأمل بمدينة الخارجة، ترافقها المهندسة إيمان صبر، مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، وجهاد متولي، رئيس مركز المركز، واللواء إيهاب أبو اليسر، وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة؛ للوقوف على  التجهيزات النهائية ومدى جاهزية الموقع لاستضافة الفعاليات المقبلة.

واستعرضت المحافظ الموقف التنفيذي لأعمال رفع الكفاءة والتجهيزات الجارية  والتي تشمل باكيات العرض وتوسعة الممرات الداخلية، وقاعة استقبال كبار الزوار والجداريات الفنية، إلى جانب الانتهاء من اشتراطات الحماية المدنية؛ لتوفير بيئة تنظيمية مناسبة للعارضين والزائرين ودعم الترويج للمنتجات والأنشطة المحلية.

وأشادت “مجدي” بجودة التصميمات والأعمال المنفذة والتي تتواءم مع الهوية التراثية والبيئية للمحافظة والمنتجات التي يتيحها المعرض، مؤكدةً ضرورة الانتهاء من الأعمال المتبقية وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة، وتحقيق أعلى درجات الجاهزية التشغيلية والتنظيمية، مقدمةً الشكر والتقدير للقائمين على المشروع من مديرية الإسكان، وموجهةً بصرف مكافأة تشجيعية للقائمين على تنفيذ أعمال التطوير؛ تقديرًا لجهودهم المتميزة في تصميم وتنفيذ الأعمال.

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