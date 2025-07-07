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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في البنك الأهلي اليوم الإثنين

أسعار العملات العربية في مصر
أسعار العملات العربية في مصر
علياء فوزى

انخفضت أسعار العملات العربية أمام الجنيه في مصر، مطلع تعاملات الأسبوع الجاري، وسجل الدينار الكويتي الأغلي عربيا تراجعا بقيمة 24 قرشا مقارنة بسعر إغلاق الخميس الماضي.

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار شراء وبيع العملات العربية مستهل تعاملات اليوم الإثنين 7 يوليو 2025، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.


أسعار العملات العربية في مصر  اليوم الإثنين 

بلع سعر الدينار الكويتي أعلى العملات العربية أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 160.89 جنيه.

سعر البيع: 161.83 جنيه.

ووصل سعر الريال السعودي أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 13.09جنيه.

سعر البيع: 13.16 جنيه.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين :

سعر الشراء: 13.40 جنيه.

سعر البيع: 13.44 جنيه.

سجل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين :

 سعر الشراء: 129.39 جنيه.

 سعر البيع : 131.06 جنيه.

سجل الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين :

سعر الشراء: 12.51 جنيه.

سعر البيع: 13.58 جنيه.

سجل الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين :

سعر الشراء: 69 جنيه.

سعر البيع: 69.75 جنيه.

سجل الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين :

سعر الشراء: 126.25 جنيه.

سعر البيع: 128.29 جنيه.

تحويلات المصريين بالخارج

وتسهم تحويلات المصريين في الخارج، في استقرار سوق العملات بمصر، وخاصة من الجاليات المصرية في الدولة العربية، والتي تمثل 70% من إجمالي عدد المصريين بالخارج، وأكثر الدول العربية بها مصريين ، هي: السعودية، الأردن، الإمارات، الكويت، السودان.

أسعار العملات العربية أسعار العملات العربية اليوم الريال السعودي الدينار الكويتي الدرهم الإماراتي

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