الدولار بـ 49.39 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية ختام الأحد

تباينت أسعار العملات الأجنبية في مصر مطلع تعاملات الأسبوع الجاري، حيث واصل الدولار تراجعه بشكل طفيف مقارنة بسعر إغلاق الخميس الماضي، فيما ارتفعت العملات الأوروبية (اليورو و الجنيه الإسترليني و الفرنك السويسري).

ويستعرض موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر، خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 6 يوليو 2025، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري.



سعر صرف الدولار في مصر اليوم الأحد

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 49.29 جنيه.

سعر البيع:49.39 جنيه.

وسجل سعر الدولار الاسترالي أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 32.26 جنيه.

سعر البيع: 32.49 جنيه.

وسجل سعر الدولار الكندى أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 36.19 جنيه.

سعر البيع: 36.40 جنيه.



أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الأحد

بلغ سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 57.93 جنيه.

سعر البيع: 58.21 جنيه.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 67.21 جنيه.

سعر البيع: 67.57 جنيه.

بلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 61.33 جنيه.

سعر البيع: 62.96 جنيه.



أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الأحد

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 6.87 جنيه.

سعر البيع: 6.89 جنيه.

وسجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 34 جنيه.

سعر البيع: 34.25 جنيه.