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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار العملات العربية في مصر ختام يوم الأحد

أسعار العملات العربية في مصر
أسعار العملات العربية في مصر
علياء فوزى

تراجعت أسعار العملات العربية، في مصر، مطلع تعاملات الأسبوع الجاري، وسجل الدينار الكويتي الأغلي عالميا انخفاضا بقيمة 24 قرشا مقارنة بسعر إغلاق الخميس الماضي.

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار شراء وبيع العملات العربية ختام تعاملات اليوم الأحد 6 يوليو 2025، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.


أسعار العملات العربية في مصر  اليوم الأحد

بلع سعر الدينار الكويتي أعلى العملات العربية أمام الجنيه المصري اليوم الأحد:

سعر الشراء: 160.89 جنيه.

سعر البيع: 161.83 جنيه.

ووصل سعر الريال السعودي أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم الأحد:

سعر الشراء: 13.09جنيه.

سعر البيع: 13.16 جنيه.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد:

سعر الشراء: 13.40 جنيه.

سعر البيع: 13.44 جنيه.

سجل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد:

 سعر الشراء: 129.39 جنيه.

 سعر البيع : 131.06 جنيه.

سجل الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الأحد:

سعر الشراء: 12.51 جنيه.

سعر البيع: 13.58 جنيه.

سجل الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الأحد:

سعر الشراء: 69 جنيه.

سعر البيع: 69.75 جنيه.

سجل الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الأحد :

سعر الشراء: 126.25 جنيه.

سعر البيع: 128.29 جنيه.

تحويلات المصريين بالخارج

وتسهم تحويلات المصريين في الخارج، في استقرار سوق العملات بمصر، وخاصة من الجاليات المصرية في الدولة العربية، والتي تمثل 70% من إجمالي عدد المصريين بالخارج، وأكثر الدول العربية بها مصريين ، هي: السعودية، الأردن، الإمارات، الكويت، السودان.

أسعار العملات العربية الدينار الكويتي الريال السعودي الدرهم الإماراتي البنك الأهلي

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