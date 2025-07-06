إصابة مصففة شعر و2 آخرين في حريق صالون تجميل وكوافير في الشروق

أصيبت مصففة شعر و2 عاملات في صالون تجميل وكوافير حرامي في الشروق جراء حريق اندلع بداخله بسبب ماس كهربائي.

حريق داخل محل كوافير في الشروق

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إشارة من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق داخل محل كوافير وصالون تجميل شهير بمنطقة الشروق.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية مدعمة بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحريق وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة، وتم السيطرة على الحريق بسيارتي إطفاء.

وتم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.