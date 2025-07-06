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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

جلسة صلح اخترقها عيار ناري.. ماذا حدث في مكتب محامي حلمية الزيتون

عيار ناري
عيار ناري
أحمد مهدي

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات إطلاق شاب النار على زوجته ووالدتها وآخرين في مكتب محامي بمنطقة حلمية الزيتون.

القصة الكاملة لإطلاق شاب النار على أسرة زوجته

حيث أشارت تحريات أجهزة أمن القاهرة إلى نشوب مشاكل بين الزوج وزوجته تطورت لقيامها برفع دعوى خلع عليه في محكمة الأسرة ثم قيامهم بالاتفاق على عقد صلح في مكتب المحامي بحلمية الزيتون.

وتابعت تحريات أجهزة المباحث في القاهرة، نشوب مشادة كلامية خلال جلسة الصلح في مكتب المحامي تطورت إلى مشاجرة قام خلالها الزوج بإطلاق عيار ناري عشوائي على المتواجدين نتج عنه إصابة زوجته ووالدتها وآخرين.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شاب أصاب زوجته ووالدتها ومحاميها وآخر خلال جلسة صلح داخل مكتب محامي في حلمية الزيتون بسبب قيام الزوجة برفع قضية خلع عليه.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بنشوب مشاجرة داخل مكتب محامي في حلمية الزيتون ووقوع 4 إصابات وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة، أن المصابين والمتهم كانوا متواجدين بغرض الصلح وفض نزاعات بينهما جراء إقامة الزوجة دعوى خلع على المتهم وأثناء ذلك نشبت مشادة كلامية بينهما.

وكشفت تحريات أجهزة أمن القاهرة أن المشادة تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بإشهار سلاح ناري وأطلق منه عيار على المتواجدين بشكل عشوائي مما أسفر عنه إصابة زوجته ووالدتها والمحامي وآخر.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على الزوج المتهم وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة في القاهرة لمباشرة التحقيقات.

القاهرة مديرية أمن القاهرة مكتب محامي حلمية الزيتون خلافات عائلية

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