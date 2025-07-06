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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بالخرائط .. الداخلية تعلن الطرق البديلة لـ الدائري الإقليمي

خريطة التحويلات المرورية
خريطة التحويلات المرورية
مصطفى الرماح

نشرت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة للمرور، خريطة تتضمن التحويلات المرورية بالطريق الدائرى الإقليمي وذلك بعد إغلاق الطريق لتنفيذ أعمال رفع الكفاءة والصيانة، فى إطار تنفيذ الأعمال الخاصة برفع كفاءة الطريق الدائرى الإقليمى.

 تقرر نحو غلق الطريق فى الإتجاه القادم من الإسكندرية الصحراوى وحتى تقاطع الطريق الإقليمي مع طريق السويس الصحراوى بدءً من الساعة السادسة صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 8/7/2025 ولمدة أسبوع بصفة مؤقتة لحين تحسين ورفع كفاءة وسائل الأمن والسلامة المرورية على الطريق.

بالخرائط.. تحويلات مرورية بعد إغلاق الطريق الدائري الإقليمي

أعلنت وزارة الداخلية عن مسارات المركبات خلال فترة الغلق على المحاور البديلة على للقادم من طريق إسكندرية الصحراوى وأيضا للقادم من مناطق أشمون والإسكندرية الزراعي وبلبيس والإسماعيلية الصحراوي.

القادم من طريق الإسكندرية الصحراوي

يسلك مطالع الطريق الإقليمى فى إتجاه الواحات، ويستمر فى السير حتى تقاطعه مع طريق الضبعة ، ثم يسلك الطريق الأوسطى فى إتجاه القطامية حتى طريق السويس.

أو الإستكمال فى طريق مصر إسكندرية الصحراوى ، ثم يسلك مطلع طريق الضبعة من روض الفرج حتى منزل الأوسطى ، والإستكمال حتى طريق السويس

القادم من مناطق الإسكندرية ويريد الدخول لوسط الدلتا

يسلك الطريق الدولى الساحلى ، ومنه لمحافظات الدلتا .

القادم من مناطق أشمون والباجور ومنوف

يسلك طريق القناطر الخيرية القديم

القادم من الإسكندرية الزراعى

يسلك الطريق الإقليمى فى إتجاه الطريق الصحراوى حتى محور الضبعة ومنه للطريق الأوسطى

القادم من بلبيس

يسلك الطريق الأوسطى أو محور العبور

القادم من الإسماعيلية الصحراوى

يسلك محور 30 يونيو أو الطريق الأوسطى

القادم من الإسماعيلية الزراعى

يسلك الطريق الأوسطى.

الإقليمى وزارة الداخلية تحويلات مرورية الطريق الدائري الإقليمي إغلاق الطريق الدائري الإقليمي

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