الداخلية تكشف حقيقة تعدى عدد من الخارجين عن القانون على فتاة بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو مدعوم بتعليق صوتى تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الإدعاء بتعدى بعض الخارجين عن القانون على فتاة بالطريق الدائرى بالجيزة وإتخاذهم من تلك المنطقة مآوى لهم.

حقيقة تعدى عدد من الخارجين عن القانون على فتاة بالجيزة

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن وعدم صحة تلك الإدعاءات ، وأمكن تحديد وضبط الظاهران بمقطع الفيديو عاطل وسيدة "لهما معلومات جنائية"، وبمواجهتهما أقرا بتعديهما على بعضهم بالضرب لخلاف حول مبلغ مالى قدمه لهما أحد المارة "دون وقوع ثمة إصابات".

وبمواجهة القائم بنشر المقطع ، أقر بقيامه بتصوير الواقعة ونشرها بمواقع التواصل الإجتماعى دون التحقق من صحتها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. حيال المذكورين وناشر المقطع لإدعائه الكاذب.