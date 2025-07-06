رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العُليا.. لهذا السبب

استقبل اليوم الأحد الموافق 6/7/2025 المستشار/ أسامة شلبي – رئيس مجلس الدولة المستشار/ بولس فهمي – رئيس المحكمة الدستورية العُليا وأعضاء الجمعية العمومية للمحكمة والوفد المرافق له وحضر اللقاء المستشارون أعضاء المجلس الخاص والأمين العام لمجلس الدولة، وذلك بقصر الأميرة فوقية – بالدقي.

رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العُليا

وقد رحب رئيس مجلس الدولة برئيس المحكمة الدستورية العليا والوفد المرافق له، مشيدًا بالعلاقات التاريخية الوطنية بين مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا متطلعًا إلى مزيدًا من التعاون في مختلف المجالات القانونية والقضائية.

وقدم رئيس المحكمة الدستورية العليا التهنئة لرئيس مجلس الدولة بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتوليه رئاسة مجلس الدولة متمنيًا له التوفيق والسداد.

وقد أعرب المستشار أسامة شلبي عن خالص شكره وتقديره إلى المستشار بولس فهمي مُتمنيًا دوام التواصل بين مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العُليا بما يحقق مزيدًا من الرفعة والشموخ إلى وطننا الحبيب