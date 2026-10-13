الجامعة العربية: لا سلام مع استمرار الاستيطان ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية

أكد السفير الدكتور فائد مصطفى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، أنه لا يمكن الحديث عن تحقيق السلام في ظل اتساع رقعة الاستيطان الإسرائيلي، وفرض سياسة الأمر الواقع، وسلب الحقوق الفلسطينية، والعمل على تصفية القضية الفلسطينية.

وشدد فائد مصطفى على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي، مؤكدًا أن قضية القدس ترتبط بحقوق تاريخية لا يمكن تجاهلها، وأن الوصول إلى سلام حقيقي يتطلب معالجة جذور الصراع وضمان حقوق الشعب الفلسطيني، بدلًا من استمرار الإجراءات التي تؤدي إلى تفاقم الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح أن المرحلة الراهنة تستدعي تحركًا عربيًا جادًا لمواجهة التطورات المتسارعة، والعمل على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، مع ضرورة توفير الحماية للمدنيين ووقف الانتهاكات التي تزيد من حدة الأزمة الإنسانية.

وأشار إلى أهمية توحيد المواقف العربية بشأن القضية الفلسطينية، بما يضمن التعامل مع التحديات الحالية بصورة منسقة، والتصدي لمحاولات فرض واقع جديد على الأرض من شأنه تقويض فرص التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة.

وأكد أن إنهاء معاناة الفلسطينيين واحترام حقوقهم يمثلان ضرورة أساسية لأي مسار يستهدف تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، مع التمسك بالقانون الدولي ورفض الإجراءات التي تستهدف الانتقاص من الحقوق الفلسطينية.