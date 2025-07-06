مهندسة تدهس 4 أشخاص أمام مول شهير في القاهرة الجديدة

الأحد 06/يوليو/2025 - 07:19 م 7/6/2025 7:19:13 PM

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على مهندسة لقيامها بدهس 4 أشخاص بسيارتها أمام مول شهير في القاهرة الجديدة.

مهندسة تدهس 4 أشخاص في القاهرة الجديدة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بوقوع حادث مروري على الطريق أمام مول تجاري شهير في القاهرة الجديدة.

وبالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها أجهزة المباحث في القاهرة قيام مهندسة بالاصطدام بـ 4 أشخاص بسيارتها أمام مول شهير.

وعقب تقنين الاجراءات القانونية اللازمة تم ضبط المهندسة والتحفظ عليها والسيارة ونقل المصابين إلي المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.