عربيته عطلت .. القبض على المتهم بالسير عكس الاتجاه بالخليفة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة "ربع نقل" بالسير عكس الإتجاه بدائرة قسم شرطة الخليفة، فضلاً عن طى اللوحات المعدنية الأمامية للسيارة.

القبض على المتهم بالسير عكس الاتجاه بالخليفة

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها مقيم بمحافظة الشرقية - لا يحمل رخصة قيادة.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأضاف أنه حال سيره بدائرة القسم فوجىء بتعطل السيارة مما جعله يقوم بدفعها عكس الإتجاه لمسافة حوالى 50 متر أثناء ذلك قام أحد الأشخاص بتصويره فقام بطى لوحة السيارة الأمامية خشية تصويرها وعقب ذلك قام بإستعدالها مرة أخرى.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.