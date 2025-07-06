التحريات تكشف تفاصيل تحرش سائق نقل ذكي بـ سيدة في مصر الجديدة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات تحرش سائق نقل ذكي بـ سيدة في مصر الجديدة.

التحريات تكشف تفاصيل تحرش سائق بسيدة

حيث أشارت تحريات أجهزة المباحث في القاهرة إلى أن السائق قام بأفعال خادشة للحياء أثناء إستقلال السيدة السيارة بصحبته.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة الأميرية، بتضررها من قائد سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكى لقيامه بأفعال خادشة للحياء حال إستقلالها السيارة صحبته بدائرة القسم.

أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة المرج)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.