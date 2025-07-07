متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل تعاملات اليوم

تباينت أسعار العملات الأجنبية في مصر، بداية تعاملات الأسبوع الجاري، واصل الدولار تراجعه بشكل طفيف مقارنة بسعر إغلاق الخميس الماضي، فيما ارتفعت العملات الأوروبية، واستقرت الآسيوية.

ويستعرض موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر، خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين 7 يوليو 2025، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري.



سعر صرف الدولار في مصر اليوم الإثنين

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 49.29 جنيه.

سعر البيع:49.39 جنيه.

وسجل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 32.26 جنيه.

سعر البيع: 32.49 جنيه.

وسجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 36.19 جنيه.

سعر البيع: 36.40 جنيه.



أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الإثنين

بلغ سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 57.93 جنيه.

سعر البيع: 58.21 جنيه.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 67.21 جنيه.

سعر البيع: 67.57 جنيه.

بلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 61.33 جنيه.

سعر البيع: 62.96 جنيه.



أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الإثنين

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 6.87 جنيه.

سعر البيع: 6.89 جنيه.

وسجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 34 جنيها.

سعر البيع: 34.25 جنيه.