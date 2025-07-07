صنعت لنفسي أجنحة| منى الشاذلى تبرئ نفسها وتضع مها الصغير في موقف محرج

أثارت الإعلامية ومصممة الأزياء مها الصغير حالة من الجدل الوسع بعد استضافتها في حلقة من برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، وخلال الحلقة تحدثت مها عن شغفها بالرسم والفن التشكيلي وعرضت خلال اللقاء مجموعة من اللوحات التي زعمت أنها من إنتاجها الفني الخاص.

مها الصغير ومنى الشاذلي

وكان من بين أبرز اللوحات المعروضة خلال الحلقة لـ مها الصغير ظهرت لوحة لامرأة بشعر مضفر ومكبلة بالقيود، وأشارت الصغير أن هذه اللوحة تعكس "مشاعر سيدات كثيرات يرغبن في الحرية والتعبير، لكنهن مكبلات".

فنانة دنماركية تفتح النار على مها الصغير ومنى الشاذلي

انفجرت أزمة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد بث الحلقة، حيث خرجت الفنانة التشكيلية الدنماركية ليزا لاش نيلسون بمنشور ناري على حسابها الرسمي في "إنستجرام"، اتهمت فيه مها الصغير بعرض لوحة من لوحاتها ونسبه لنفسها.

وذكرت نيلسون أن اللوحة التي ظهرت في البرنامج بعنوان "صنعت لنفسي أجنحة" (I Made Myself Wings)، كانت قد رسمتها عام 2019، وقد استخدمت سابقًا كرمز للنضال من أجل الحرية حول العالم، بل واستُخدمت كغلاف لكتاب بتصريح منها.

وكتبت ليزا لاش نيلسون، عبر حسابها الرسمي على «انستجرام»: "إنه لأمر رائع أن ترى عملك على الشاشة في بلد كبير كـ مصر، لكن سيكون من الأفضل لو تم ذكر اسمي. بدلاً من ذلك، نسبت مها الصغير العمل لنفسها، بل التقطت صورة فعلية للوحة وقدمتها على أنها من إبداعها... هذا ليس فقط انتهاكًا للقانون، بل تجاهلاً لمشاعر من وضعوا روحهم وجهدهم في العمل."

وأضافت الفنانة التشكيلية أيضآ أنها حاولت التواصل مع مها الصغير والقناة المنتجة للبرنامج، دون تلقي أي رد، ووجهت استغاثة تحذر فيها من التهاون مع حقوق الملكية الفكرية، مشيرة إلى أن مثل هذا التصرف يخالف القانون المصري، القانون الدولي، واتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية.

رد سريع من منى الشاذلي

في أول رد رسمي على الجدل، نشرت الإعلامية منى الشاذلي على حسابها عبر "إنستجرام" منشورًا مقتضبًا جاء فيه: “اللوحة من إبداع الفنانة الدنماركية ليزا لاش نيلسون، نحترم المبدعين الحقيقيين ونقدر إبداعاتهم الأصلية في كل المجالات.”

منى الشاذلي تبرئ نفسها وتحرج مها الصغير بعد اتهامات بسرقة لوحة فنية

وبعد الرد الرسمي التي علقت بيه الإعلامية منى الشاذلي، علق كثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي علق الكثيرون وقالوا أن رد الإعلامية منى وضع الإعلامية مها الصغير في موقف حرج، لأن الرد فيه تأكيد ضمني على صحة الاتهامات، وتبرؤ من سلوك الضيفة مها الصغير.

اتهامات بالسطو الفني... وصمت من مها الصغير

وحتي الآن لم يصدر من الاعلامية مها الصغير أي بيان رسمي أو توضيح بشأن الاتهامات الموجهة إليها.