بعد واقعة مها الصغير | خبير قانوني: الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة سرقة الأعمال الفنية

أثارت أزمة مصممة الأزياء مها الصغير ، جدلا كبيرا خلال الساعات القليلة الماضية ، بعد عرضها عدد من اللوحات الفنية من ضمنها لوحة تابعة لفنانة تشكيلية دنماركية تدعي أنها من عملها الخاص.

تفاصيل الواقعة

استضافت الاعلامية مني الشاذلي في برنامجها التلفزيوني مصممة الأزياء مها الصغير ، و خلال الحلقة تحدثت مها الصغير عن شغفها بالرسم والفن التشكيلي ، وعرضت عدد من اللوحات من ضمنها لوحة لامرأة بشعر مضفر ومكبلة بالقيود، لافتة إلى أن هذه اللوحة تعكس “مشاعر سيدات كثيرات يرغبن في الحرية والتعبير، لكنهن مكبلات”، والتي زعمت أنها من إنتاجها الفني الخاص.



وعقب هذه اللوحة، خرجت الفنانة التشكيلية الدنماركية بمنشور ناري على حسابها الرسمي في "إنستجرام"، اتهمت فيه مها الصغير بعرض لوحة من لوحاتها ونسبها لنفسها، الأمر الذي أثار جدلا كبيرة عبر مواقع التواصل .



عقوبة سرقة العمل الفني



كشفت المحامية والخبيرة في الشأن القانوني والتشريعي، رحاب التحيوي، عقوبة سرقة العمل الفني، إثر واقعة تعرض الفنانة التشكيلية الدنماركية ليزا لاش نيلسون لسرقة محتواها الخاص من قبل مصممة الأزياء مها الصغير .

و أكدت«التحيوي» المحامية والخبيرة في الشأن القانوني،في تصريح خاص لـ« صدى البلد» أن هذا الفعل بمثابة تعدي على الحق الأدبي والمالي لمصنف محدد، والذي يعد محميا بموجب القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن الملكية الفكرية.





وأشارت الخبيرة في الشأن القانوني إلى أنه حال تقدم المجني عليها( صاحبة المصنف أو العمل الفني الدنماركية ) بشكوى ، فإن مصممة الأزياء مها الصغير ستواجه عقوبة الحبس 6 أشهر وغرامة تصل لـ 10 آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك كله طبقا لقانون الملكية الفكرية .

