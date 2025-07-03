أم كلثوم من الميلاد إلى الأسطورة.. معكم منى الشاذلي يكشف أسرار عن كوكب الشرق

خصصت الإعلامية منى الشاذلي ، حلقة اليوم من برنامج " معكم " المذاع على قناة " أون"، للحديث عن أم كلثوم وعرض صور تعرض لأول مرة عن كوكب الشرق .

وحل الكاتب والروائي حسن عبد الموجود مؤلف كتاب " أم كلثوم من الميلاد إلى الأسطورة"، ضيفا على منى الشاذلي وكشف كواليس كثيرة عن حياة ام كلثوم .



وقال حسن عبد الموجود :" في البداية مكنش في دماغي إني اعمل كتاب عن السيدة أم كلثوم ".

وقال حسن عبد الموجود :" ووجدت إن كتابة هذا الكتاب فرصة للتعرف على كواليس حياة ام كلثوم ".

وتابع حسن عبد الموجود:" أنا بحب أغاني أم كلثوم وكنت بسمع حفلات نادرة لها ولقاءات لأشخاص تعاملوا مع أم كلثوم وكنت أبحث في الأرشيف عن جملة قالتها الست ".