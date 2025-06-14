انطلاق مسلسل «فات الميعاد» بعد 50 عامًا من رحيل أم كلثوم

انطلقت على منصة watch it، أولى حلقات مسلسل "فات الميعاد" قبل يوم من عرضه عبر شاشة dmc، حيث جاء تتر الحلقة على أنغام إحدى الأغاني الكلاسيكية الخالدة لكوكب الشرق أم كلثوم.

أغنية التتر التي تم غناؤها بصوت أم كلثوم حملت نفس اسم المسلسل "فات الميعاد"، وبذلك يكون ذلك أول تتر يتم غناؤه بصوت الفنانة الكبيرة بعد رحيلها عن عالمنا قبل 50 عامًا.



أغنية "فات الميعاد" هي من كلمات مرسي جميل عزيز، وألحان بليغ حمدي، وغنتها أم كلثوم لأول مرة عام 1967.

مسلسل "فات الميعاد" مكون من 30 حلقة، يشارك في بطولتها أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، ولاء الشريف، فدوى عابد، محمد علي رزق، محمود البزاوي، هاجر عفيفي، محمد أبو داود، سلوى محمد علي، محمد السويسي، وغيرهم من النجوم.



المسلسل من إخراج سعد هنداوي، والمنتج إبراهيم حمودة، وأشرف على الكتابة محمد فريد، وسيناريو وحوار ناصر عبد الحميد، عاطف ناشد، إسلام أدهم، مدير التصوير زكي عارف، إشراف فني وديكور رضوى شعبان، موسيقى تصويرية عزيز الشافعي، مونتاج سامح أنور، منتج فني محمد عبد الحفيظ، إشراف على الإنتاج وليد حمودة، إنتاج شركة سكوير ميديا للإنتاج الإعلامي.

العمل هو دراما اجتماعية، وخلال الحلقات تبدأ القصة بحدث يبدو عاديا، كأن تطلب زوجة الطلاق من زوجها لاستحالة العشرة بينهما، ولكن هذا الطلب يتحول إلى كرة ثلج تتعاظم ويتفاقم أثرها على حياة كل أبطال المسلسل، ليتورطوا جميعا في صراع درامي شيق تتبدل فيه حيواتهم ويتكشف مع كل تطور في الأحداث خبايا عما تخفيه نفس كل منهم، كأن ضغط الأحداث يلقى بأضواء ساطعة على مناطق لم تكن مكتشفة أو ظاهرة في شخص كل منهم أمام الآخرين وربما أمام أنفسهم، وذلك وسط عوالم مليئة بالرومانسية والحب وما تفرضه من ود وشجاعة أحيانا، ومن خوف وجبن وتناقض في أحيان أخرى.

