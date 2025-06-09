تعرف على موعد حفل أغاني أم كلثوم على مسرح الساقية

تستعد فرقة مسرح العرائس بساقية الصاوي لإطلاق حفل جديد مميز لأغاني كوكب الشرق أم كلثوم يوم الخميس الموافق ١٢ يونيو المقبل تحت عنوان “أم كلثوم تعود من جديد”، ومن المقرر ان تقدم الفرقة أغنيتي “هذه ليلتي وللصبر حدود”.

وروجت الصفحة الرسمية لساقية الصاوي عن الحفل ، معلقة: “أم كلثوم تغني هذه ليلتي وللصبر حدود يوم الخميس ١٢ يونيو برفقة مسرح الساقية للعرايس”.

المسرحية الموسيقية أم كلثوم

وفى شهر أبريل الماضي، بدأت أولى التحضيرات المسرحية الموسيقية أم كلثوم من إنتاج وتأليف وأشعار مدحت العدل، والتي تعد أول إﻧﺗﺎﺟﺎت "العدل ﺟروب ستديوز"، وأضخم عمل مسرحي يتناول سيرة كوكب الشرق.

محطات فى حياة أم كلثوم

تتناول المسرحية محطات هامة في حياة أم كلثوم وتأثيرها في حياتها، بالإضافة إلى قصة صعودها من قرية بمحافظة الدقهلية إلى القاهرة وتحولها إلى أهم مغنية في مصر والعالم العربي وذات صيت عالمي.

وفي تصريحات سابقة للمنتج والكاتب مدحت العدل أكد أن العمل ضخم، وتعد أول مسرحية موسيقية تتناول حياة كوكب الشرق، موضحاً استخدام التكنولوجيا الحديثة لجذب الأجيال الجديدة للاستماع إلى أم كلثوم، ولإضافة أجيال جديدة إلى جمهور فن أم كلثوم الخالد.

أبطال المسرحية

المسرحية تأليف وأشعار مدحت العدل، إخراج أﺣﻣد ﻓؤاد، موسيقى وألحان خالد الكمار، إيهاب عبد الواحد، ومن المقرر عرض اﻟﻣﺳرﺣﯾﺔ ﻓﻰ ﺷهر سبتمبر المقبل 2025.