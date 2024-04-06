أحمد موسى عن إفطار الأسرة المصرية : حضره ممثلو الـ 27 محافظة

علق الإعلامي احمد موسى، على حفل إفطار الأسرة المصرية بمشاركة وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" عدد كبير من رجال الدولة والسياسيين والرموز المجتمعية شاركت في حفل إفطار الأسرة المصرية ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" أحيي القائمين على إعداد وتنظيم وتجهيز حفل إفطار الأسرة المصرية وحفل إفطار الأسرة المصرية شارك فيه كافة أطياف المجتمع ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" مصر كانت ممثلة في حفل إفطار الأسرة المصرية وممثليين لـ 27 محافظة كانوا مشاركين في حفل الإفطار ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" كافة الأحزاب المصرية كانت مشاركة في حفل إفطار الأسرة المصرية"، مضيفا:" أحيي شباب مصر المشاركين في التنظيم ".