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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى عن إفطار الأسرة المصرية : حضره ممثلو الـ 27 محافظة

صدى البلد

علق الإعلامي احمد موسى، على حفل إفطار الأسرة المصرية بمشاركة وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم.

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى  في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" عدد كبير من رجال الدولة والسياسيين والرموز المجتمعية شاركت في حفل إفطار الأسرة المصرية ".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" أحيي القائمين على إعداد وتنظيم وتجهيز حفل إفطار الأسرة المصرية وحفل إفطار الأسرة المصرية شارك فيه كافة أطياف المجتمع ".

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"  مصر كانت ممثلة في حفل إفطار الأسرة المصرية وممثليين لـ 27 محافظة كانوا مشاركين في حفل الإفطار ".

 

ولفت الإعلامي أحمد  موسى :"  كافة الأحزاب المصرية كانت مشاركة في حفل إفطار الأسرة المصرية"، مضيفا:" أحيي شباب مصر المشاركين في التنظيم ".

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