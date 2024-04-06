برلماني: رسائل حاسمة في كلمة الرئيس السيسي بحفل إفطار الأسرة المصرية

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية اليوم تضمن العديد من الرسائل الهامة، أبرزها استمرار حالة الحوار الوطنى واستمرار حالة النقاش بين أطياف المجتمع المصرى والبناء على النتائج التى تحققت وفرد شريحة أكبر للموضوعات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وتابع النائب عمرو هندى فى بيان صحفى له:" ومن الرسائل التى تضمنتها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم ايضا دعم دعم حالة الانفتاح السياسي ودور هذا الانفتاح فى الحياة السياسية والحزبية خلال الفترة المقبلة، وكيف سينعكس ذلك على الحياة الحزبية بشكل خاص، إضافة لقضية بناء الإنسان المصرى، وأهمية الوعى، حيث شهد ملف بناء الإنسان خطوات جادة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى على وجه التحديد.

أشار النائب عمرو هندي، إلى أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتسم بالشفافية والمصارحة للشعب المصرى، وهذا هو عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم، قائلا:" هذه الرسائل جاءت في توقيت بالغ الأهمية، مشيدا بدعم وتوطين الصناعات الوطنية والاعتماد على المنتج المحلى، ودور الصناعة فى دعم الاقتصاد خلال الفترة المقبلة".