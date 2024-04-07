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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

إجازة طويلة.. متى تعود البنوك للعمل بعد عيد الفطر؟

اجازة عيد الفطر
اجازة عيد الفطر

أعلن البنك المركزى المصرى، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، بمناسبة عيد الفطر المبارك، لمدة 6 أيام اعتباراً من يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024 حتى يوم الأحد الموافق 14 أبريل 2024.

عيد الفطر 

أجازة البنوك في عيد الفطر المبارك

وذكر البنك المركزي في بيان له أنه سيتم استئناف العمل صباح يوم الإثنين 15 أبريل .

وكان أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإجازة عيد الفطر، بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل عام 2024م حتى يوم الأحد الموافق 14 من شهر أبريل عام 2024م، إجازة رسمية، مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وبالنسبة للقطاع الخاص، فقد أعلن وزير العمل حسن شحاتة، الاجازة إعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 ، حتى يوم الأحد، الموافق 14 أبريل الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الفطر المُبارك، وذلك للعاملين بـ القطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003،على أن يُحتسب يوم الأحد الموافق 14 إبريل 2024، من رصيد الإجازت السنوية للعامل فى القطاع الخاص.

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موعد عيد الفطر 2024
 

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية موعد عيد الفطر 2024 فلكيًا في مصر، موضحًا أنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس فإن أول أول أيام عيد الفطر 2024 يوم الأربعاء المقبل الموافق 10 أبريل 2024.

صلاة العيد 

هل صلاة العيد فرض؟

قالت دار الإفتاء، في فتوى سابقة، إن صلاة العيد سنة مؤكدة عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي عبارة عن ركعتين تجزئ إقامتهما كسائر الصلوات في أركانها وسننها وهيئاتها، وينوي بها المسلم صلاة العيد، هذا أقلها.

وأضافت "الإفتاء"، والأكمل في صفات صلاة العيد: أن يكبر المُصلي في الركعة الأولى 7 تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات سوى تكبيرةِ القيام والركوع، وتكون هذه التكبيرات قبل قراءة القرآن.

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