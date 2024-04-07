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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غارات إسرائيلية تستهدف البقاع في العمق اللبناني

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام لبنانية في أنباء عاجلة، بأن إسرائيل شنت غارات استهدفت منطقة البقاع في العمق اللبناني، للمرة الثالثة منذ بداية التصعيد بين حزب الله وإسرائيل.

وقالت قناة "الميادين" اللبنانية إنه سمعت أصوات انفجارات في سلسلة جبال لبنان الشرقية بالتزامن مع تحليق منخفض للطيران الإسرائيلي بأجواء منطقة البقاع.

وأضافت أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار بعدة صواريخ على مرتفعات محيطة ببلدة جنتا في البقاع شرق لبنان.

وهذه ثالث ضربة تستهدف منطقة البقاع البعيدة عن الحدود مع إسرائيل خلال نحو ستّة أشهر من القصف المتبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.

فمنذ أسابيع بدأت إسرائيل تشنّ غارات جوّية أكثر عمقا داخل الأراضي اللبنانيّة مستهدفة مواقع لحزب الله، ما يزيد من التهديد باندلاع حرب مفتوحة.

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