مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى مشاجرة بين عائلتين بأسوان

لقى شخص مصرعه، فيما تعرض 3 أشخاص آخرين لإصابات متفرقة بالجسم نتيحة وقوع مشاجرة بين عائلتين بمدينة كوم أمبو، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، وتم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة العمومية.

مشاجرة

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين بمدينة كوم أمبو شمال أسوان مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 أشخاص آخرين، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، وتم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة العمومية، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الواقعة، وتم السيطرة على المشاجرة التى استخدمت فيها أسلحة نارية، وتم ضبط المتهمين للتعرف على ملابسات الواقعة.