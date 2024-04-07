متى يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي؟ خبير طاقة يكشف الموعد ويوضح مزايا تطبيقه

أكد الدكتور تحسين شعلة، خبير الطاقة وأستاذ التكنولوجيا الحيوية، أن الحكومة حددت العمل بـالتوقيت الصيفي، في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل يوم 26 أبريل، مشيرا إلى أن هذا التوقيت سيزيد فترة الصباح والنهار، ويقلل من فترة الليل.

وقال تحسين شعلة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد"، إن الهدف من التوقيت الصيفي ترشيد استخدام الطاقة، وتحسين النشاط الاقتصادي، ما يوفر على الدولة مليارات الجنيهات.

زأوضح خبير الطاقة، وأستاذ التكنولوجيا الحيوية، أن التوقيت الصيفي يساهم في تحسين الصحة العقلية، ويزيد من نشاط الإنسان، خاصة بعد العمل والتجمعات.