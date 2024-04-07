مدير عام المساجد الحكومية بالأوقاف يكشف تفاصيل عن موسوعة رؤية

أكد الدكتور أسامة فخر الجندي، مدير عام المساجد الحكومية بوزارة الأوقاف، أن تجديد الخطاب الديني المستنير هو الجسر الذي يربط بين متغيرات العصر والأجيال، مشيرا إلى أن تجديد الخطاب الديني يصل بنا إلى المعارف والبناء والتنمية.

وقال الجندي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم “فاتن عبد المعبود و عبيدة”، أن وزارة الأوقاف تدعو إلى الفكر الوسطي، وتعمل على تدريب الأئمة، لتجديد الخطاب الديني

وتابع مدير عام المساجد الحكومية بوزارة الأوقاف، أن إصدار موسوعة”رؤية"، تجاوز صداها من مصر لعدد من دول العالم، مؤكدا أن لها توثيق علمي تام وأسلوب سهل ميسر بعيد عن التكلف والتعقيد ، مما يجعلها موسوعة المتخصصين وغيرالمتخصصين على حد سواء.



وأشار أسامة فخر الجندي إلي أن سلسلة رؤية ليست للغة العربية فقط، ولكن بها لغة تخاطب النشئ وذوي الهمم، وتخاطب الجميع صغيرا وكبيرا.