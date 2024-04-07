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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

من الأقرب لتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا؟ ناقد رياضي يوضح

دوري أبطال أفريقيا
دوري أبطال أفريقيا

أكد عوني نافع، الناقد الرياضي، أن أقرب المرشحين لتحقيق اللقب في بطولة دوري أبطال أفريقيا هما النادي الأهلي أو صن داونز، مشيرا إلى أنهما يعدان أقوى الفرق على مستوى القارة الأفريقية.

وقال عوني نافع، خلال لقاء له ببرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الزمالك سيواجه فيوتشر اليوم، الأحد، خاصة بعد تحقيق فوز في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1، وهو الفوز الذي أعاد الهدوء والاستقرار للقلعة البيضاء.

 

وأضاف أن مجلس إدارة الزمالك يسير بخطوات ثابتة، واستطاع أن يحل العديد من المشاكل، أهمها حل أزمة القيد، والتعاقد مع لاعبين جيدين.

وأوضح الناقد الرياضي، أن تاريخ النادي الأهلي وبطولاته يعيد نفسه مع المدير الفني مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي، واستمرار للنتائج الجيدة التي يحققها.

وذكر أن مارسيل كولر استطاع أن يحقق العلامة الكاملة في جميع البطولات سواء المحلية أو الأفريقية، واستطاع أن يحقق الفوز على الغريم التقليدي نادي الزمالك في كل البطولات.

 

وتابع الناقد الرياضي عوني نافع، أن النادي الأهلي يسير بخطوات ثابتة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، واستطاع أن يصل للدور قبل النهائي، ويسير بخطوات ثابتة في البطولة.

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