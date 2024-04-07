سيف زاهر يكشف قرار الخطيب بشأن المكافآت للاعبي الفريق

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن قرار محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بشأن مضاعفة المكافآت للاعبي الفريق الأول لكرة القدم في بطولة دوري أبطال أفريقيا.





وقال سيف زاهر، في تصريحات تلفزيونية : "بعض المقربين في الإدارة، تحدثوا مع محمود الخطيب، في الأمور الخاصة بالمكافآت في البطولة الأفريقية ومضاعفة المكافآت لتحفيز اللاعبين على التتويج بالبطولة ".



وأضاف: «محمود الخطيب، رد وقال (مفيش تغيير في اللوائح، لازم تشرحوا للاعبي الأهلي إن الفوز ببطولة أفريقيا، هو أمر معتاد للنادي الأهلي، وخسارة البطولة مشكلة للأهلي)»





وتابع: «الخطيب، أكد أنه لن يضع أي مكافآت خاصة لتأهل الأهلي لنصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا أو حال تأهله للنهائي لأن هذا وضع طبيعي للأهلي».