مفاجأة سارة لـ جماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

ظهر لاعب وسط النادي الأهلي إمام عاشور، في مران الأهلي، مساء اليوم بعد إصابته القوية على مستوى الكتف مع المنتخب الوطني.

وكتب أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي فيسبوك "كريم نيدفيد يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في الركبة ، وإمام عاشور يظهر في مران اليوم بعد التخلي عن حامل الذراع كمرحلة جديدة في التأهيل".

يواجه النادي الأهلي، نظيره مازيمبي الكونغولي، ضمن مباريات الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، والتي من المقرر أن تقام خلال شهر أبريل الجاري.

وتقام مباراة الذهاب بين الأهلي ومازيمبي في الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا على أرضية ملعب الفريق الكونغولي، يوم 19 من شهر أبريل الجاري، بينما تقام مباراة الإياب بين الفريقين مساء يوم 26 من الشهر ذاته على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.