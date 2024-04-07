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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير: السياسة الخارجية لمصر ترتكز على القانون الدولي واحترام حقوق الإنسان وحماية الشعوب المقهورة|فيديو

علم مصر
علم مصر

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية كانت مهمة لتذكير الشعب المصري والعربي والعالم بالسياسة المصرية الخارجية، وكيفية تعاملها مع الصراعات في الإقليم.

وأضاف سنجر، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن السياسة المصرية الخارجية ترتكز على القانون الدولي واحترام حقوق الإنسان وحماية الشعوب المقهورة كما يحدث مع الشعب الفلسطيني الآن، لافتا إلى أن نسبة استشهاد الفلسطينيين مؤلمة ومخيفة.

وتابع، أن الرئيس السيسي أكد أن الدور المصري داعم للفلسطينيين، مثمنا الجهد المصري في دعم الأشقاء في غزة، حيث تقدم مصر دعما إنسانيا كبيرا للفلسطينيين، مؤكدا أن السياسة المصرية الخارجية تعبر عن إرادة الشعب المصري، مستشهدا بتصريح سابق للرئيس السيسي بأن مصر لا تخون وموقفها ثابت ولا يتغير.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي حفل إفطار الأسرة المصرية الشعب المصري الشعوب المقهورة

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