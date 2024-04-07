عربية النواب: رسائل الرئيس السيسى فى حفل إفطار الأسرة المصرية تاريخية

وصف النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية بأنها تاريخية ومهمة وتحمل دلالات بضرورة أن يكون الشعب المصرى على قلب رجل واحد، وتؤكد إيمان الرئيس الشديد بأهمية وحدة الصف المصرى لمواجهة التحديات الراهنة.

وأشاد بتأكيد الرئيس السيسي أن أي حاكم يستمد قوته من شعبه، وأن هناك ضرورة بأن يكون الشعب المصرى على قلب رجل واحد في دعم وطنه، كما ركزت كلمته على أهمية الثوابت الوطنية التى تعلي من شأن المواطن والدولة وتحافظ على النسيج الوطني.

وقال "أباظة" فى بيان له أصدره اليوم، الأحد، إن المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية يثقون ثقة تامة ومطلقة فى سياسيات الرئيس السيسى الداخلية والخارج ويقفون صفاً واحداً خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسى.

وأكد أن ثقة المصريين فى الرئيس السيسى أفسدت وأفشلت جميع المؤامرات والمخاطر والتحديات الداخلية والخارجية التي واجهت الدولة المصرية على مدار الـ 10 سنوات الماضية.

وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة بحديث الرئيس السيسي عن العوامل الجاذبة للاستثمار التي وفرتها الدولة المصرية، والإجراءات التى اتخذتها لدعم القطاع الخاص وتوطين الصناعة المصرية، وزيادة الاستثمارات العربية والأجنبية.

وأعرب عن ثقته التامة فى أن مصر خلال السنوات القليلة المقبلة ستكون واحدة من أهم الدول الكبيرة والواعدة اقتصادياً على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا.

كما أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة بحديث الرئيس السيسى عن الحوار الوطني، مؤكداً أن ما حققه الحوار الوطنى من نجاحات يرجع إلى المتابعة والدعم المستمرين من الرئيس السيسى لهذا الملف.

كما أشاد بالحرص الكبير من جميع القوى المشاركة في جلسات هذا الحوار على إنجاح هذا الحوار الذى حظى باهتمام ودعم من الرئيس السيسى شخصياً، ولعل أكبر دليل على ذلك توجيهات الرئيس السيسي باستمرار الحوار الوطني الذى يستهدف تحقيق نتائج إيجابية لدعم الدولة المصرية في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.

وثمن النائب أحمد فؤاد أباظة حديث الرئيس السيسى عن القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن اهتمام الرئيس السيسى بدعم الأشقاء الفلسطينيين يؤكد للعالم كله الاهتمام الكبير من مصر قيادة وحكومة وشعباً باستمرار الدور التاريخى والمحوري لمصر تجاه القضية الفلسطينية حتى يتحقق حلم الشعب الفلسطيني فى إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضى الفلسطينية المحتلة.