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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزارة السياحة والآثار تشارك في المعرض الدولي Travel and Vacation Show بكندا

الجناح المصري المُشارك
الجناح المصري المُشارك في المعرض

شاركت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المعرض السياحي الدولي Travel and Vacation Show والذي أُقيمت فعالياته على مدار يومي 6 و7 أبريل الجاري بالعاصمة الكندية أوتاوا.

وقد افتتح الجناح المصري السفير أحمد حافظ سفير مصر بكندا، بحضور وائل منصور مدير وحدة أمريكا الشمالية بالإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

ومن جانبه، أكد عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على أهمية المشاركة في هذا المعرض حيث يعد أهم معرض مهني يُقام في السوق الكندي مما يعد فرصة جيدة للقاء منظمي الرحلات وممثلي شركات السياحة المختلفة للترويج للمقصد السياحي المصري وما يتمتع به من مقومات سياحية متنوعة، مشيراً إلى أن السوق الكندي يعد أحد أهم الأسواق السياحية التي تستهدفها الوزارة.

وأشار وائل منصور أنه تم خلال المشاركة في المعرض عقد عدد من اللقاءات المهنية مع منظمي الرحلات ومسئولي شركات السياحة العاملة في السوق الكندي وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق الكندي إلى مصر، كما تناولت الحديث عن أبرز المستجدات والتطورات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر، بالإضافة إلى استعراض المقومات والأنماط والمنتجات السياحية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري والأماكن السياحية والأثرية التي يذخر بها، والأنشطة السياحية التي يمكن ممارستها خلال الزيارة مما يجعل تجربة السائح أكثر ثراء ومتعة.

جدير بالذكر أنه تم افتتاح المعرض أمس بحضور سفراء الدول المشاركة بالإضافة إلى حضور شخصيات حكومية وسياسية وبرلمانية. 
وشارك بالمعرض أكثر من ١٥٠ عارض يمثلون ٥٠ دولة بالإضافة إلى المقاطعات الكندية والشركات المحلية كما زار المعرض أكثر من ٣٥ ألف زائر وحظى بتغطية إعلامية واسعة.
 

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وزارة السياحة والآثار الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي Travel and Vacation Show Travel الحركة السياحية الوافدة الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي

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