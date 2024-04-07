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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الجو هيقلب.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن الطقس في الـ5 أيام المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه بداية من اليوم، الأحد، سنشهد المزيد من التعمق للمنخفض الجوي الذي تتاثر به البلاد، وهو ما يؤدي إلى حدوث المزيد من انخفاض درجات الحرارة، ومن المتوقع استمرار هذه الانخفاضات حتى نهاية الأسبوع.

وأضافت “غانم” خلال تصريحات تلفزيونية أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح بين 25 و26 درجة مئوية مع استمرار نشاط الرياح على مدار هذا الأسبوع الذي يساعد بشكل كبير على تلطيف الأجواء.

فرص سقوط الأمطار

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع زيادة فرص سقوط الأمطار في بعض الأيام خاصة يومي الإثنين والثلاثاء وستكون رعدية أحيانًا، موضحة أن هذه الأجواء مستمرة حتى أول أيام العيد.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم متوقع أن تسجل العظمى 26 درجة مئوية على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار، موضحة أن اليوم يوجد أيضًا سحب منخفضة ومتوسطة تعمل على حجب جزء من أشعة الشمس وبالتالي يحدث مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم تسود أجواء ربيعية مائلة للحرارة فترة النهار على القاهرة الكبرى و الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، بينما تسود أجواء دافئة على السواحل الشمالية وحارة على المناطق الجنوبية، أما فترة الليل تسود أجواء شتوية مائلة للبرودة.

ظاهرتان جويتان

وأوضحت أن هناك نشاط في حركة الرياح مع دخول فترة الليل وهي غير مثيرة للرمال والأتربة وتعمل على تلطيف الأجواء، مشيرة إلى أن هناك عودة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة.

الأرصاد الأرصاد الجوية الامطار العظمى درجات الحرارة

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