العالم على موعد مع كسوف كلي للشمس والملايين ينتظرون الظاهرة غدا

يشهد العالم غدا الاثنين في 8 أبريل، ظاهرة فلكية استثنائية تتمثل في كسوف الشمس بشكل الكلي، هذه الظاهرة، ستكون مرئية بشكل كامل فوق سماء الولايات المتحدة الأمريكية، وستُغطي مسارًا يبدأ من المكسيك، وينتهي في كندا.

ويحدث الكسوف الشمس الكلي عندما يمر القمر بين الشمس والأرض، ويحجب قرص الشمس بالكامل عن ناظر الأرض، ومن المتوقع أن يمر مسار الكسوف عبر 14 ولاية أمريكية، وأن تستغرق مدته 4 دقائق و 29 ثانية.

وينتظر الملايين في الولايات المتحدة الأمريكية هذا اليوم لرؤية هذا الحدث الفريد. ولن يكون من الممكن مشاهدة الكسوف في معظم الدول العربية.

وتجري الاستعدادات في المدن والبلدات الكندية التي تقع في طريق الكسوف الكلي منذ أيام، حيث يخطط الزوار في جميع أنحاء البلاد لإلقاء نظرة على هذا الحدث السماوي النادر.

ومن المقرر أن يتم إغلاق العديد من المدارس في أونتاريو وكيبيك في 8 أبريل/نيسان، بينما قرر البعض أخذ إجازة من العمل.

وتسعى وكالة ناسا إلى إطلاق صواريخ السبر وطائرات WB-57 على ارتفاعات عالية خلال الكسوف.

وتهدف هذه الجهود إلى جمع بيانات وملاحظات لا تقدر بثمن حول جوانب الشمس والأرض لا يمكن دراستها إلا خلال حدوث هذه الظاهرة الفريدة.