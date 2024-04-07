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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ظلام كامل ببعض المناطق.. تفاصيل كسوف الشمس غدا

صدى البلد

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إن كسوف الشمس يحدث عندما تكون الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة تقريبا ويكون القمر في المنتصف أي في وقت ولادة القمر الجديد عندما يكون في طور المحاق مطلع الشهر القمري بحيث يلقي القمر ظله على الأرض وفي هذه الحالة إذا كنا في مكان ملائم لمشاهدة الكسوف سنرى قرص القمر المظلم يعبر قرص الشمس المضيء وسيتحول النهار إلى ظلام .

ويعد الكسوف الكلي للشمس يوم 8 أبريل جزءًا من نمط متكرر من الكسوف الذي زار أمريكا الشمالية آخر مرة في عام 1970، وسيتكرر مرة أخرى في عام 2078 ولهذا السبب يتكرر نفس الكسوف كل 54 عامًا.

وأضاف "فهيم" خلال تصريحات له، أن الجديد في الكسوف المرتقب يوم 8 /4  هو أنه 
في الليلة الأخيرة من شهر رمضان المبارك ان شاء الله، تتوقف أنظار العالم كله ناحية السماء، حيث ينتظر الجميع حدثًا فلكيا نادرا ومميز في يوم 8 إبريل 2024، حيث يتزامن انقضاء شهر رمضان مع وقوع كسوف شمسي كامل، ما يضفي جو من الغموض والإثارة على هذه الليلة الفارقة.

 

ظلام كامل
 

وتوقع "رئيس مركز معلومات تغير المناخ " حدوث ظلام كامل للنهار في مناطق من العالم، لأن القمر يحجب الشمس تمامًا في كسوف كلي للشمس في مناطق معينة من العالم، ومناطق أخرى سيكون فيها كسوف جزئي حيث يظهر دائرة من قرص الشمس فقط.

 
وأوضح أن الكسوف الكامل للشمس لا يمكن مشاهدته في السعودية وبمعظم الدول العربية، ومن خلال هذه الظاهرة سيكون استحالة مشاهدة القمر يوم الاثنين ليلة الثلاثاء فيكون شهر رمضان 30 يومًا وبالتالي سيكون يوم 9 أبريل هو المتمم لشهر رمضان، و10 أبريل أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بحسب الحسابات الفلكية.

وتابع: "لان هناك عددا من الدول ستتحرى هلال شهر شوال يوم الاثنين 8 أبريل، وهي الدول التي بدأت شهر رمضان في 11 مارس ( المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر وعدد كبير من الدول العربية والإسلامية).. إلا أن رؤية الهلال بالسماء في 8 أبريل مستحيلة وذلك لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس ،  ولذا ستكمل هذه الدول عدة شهر رمضان 30 يوما، ليكون يوم الأربعاء 10 إبريل عيد الفطر في تلك الدول. 

وأشار إلي أن أفضل الأماكن لمشاهدة الكسوف يمكن رؤية الكسوف الكلي للشمس في بعض مناطق المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، ويمكن رؤية كسوف الشمس ككسوف جزئي في بعض دول غرب أوروبا وبعض المناطق في الولايات المتحدة وكندا ومناطق شمال أمريكا الجنوبية وغيرها.
 

ولفت إلي أن كسوف الشمس هي ظاهرة فلكية تحدث عند مرور القمر بين الشمس والأرض لينعكس ظل القمر عندها على سطح الأرض ويحجب ضوء الشمس، ولكن سواء كان الكسوف كاملاً أو جزئياً يجب اتباع إجراءات السلامة اللازمة عند محاولة رؤية كسوف الشمس.
 

كسوف الشمس الشمس تغير المناخ المناخ القمر

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