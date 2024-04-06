يحول النهار إلى ليل.. حقيقة عدم تكرار كسوف الشمس إلا كل 375 عاما

تم تداول منشور على نطاق واسع يدعي أنه سيحدث كسوف شمسي يحول النهار إلى ليل، ويزعم أن هذا الحدث النادر لن يحدث مرة أخرى إلا بعد 375 سنة. ومع ذلك، فإن هذه المعلومات غير دقيقة وتحتاج إلى توضيح.

الكسوف الكلي للشمس

في البداية، الكسوف الكلي للشمس ليس حدثًا نادرًا بالفعل. ففي الواقع، يحدث الكسوف الكلي للشمس بشكل منتظم ومتكرر في أماكن محددة على سطح الأرض.

وعلى سبيل المثال، سيحدث الكسوف الكلي التالي في أبريل 2024، وسيكون هناك كسوف آخر بعد أقل من عامين من ذلك. وبالتالي، فإن الادعاء بأن الكسوف الشمسي القادم سيحدث بعد 375 سنة غير صحيح تمامًا.

قرص القمر والشمس

يحدث الكسوف الكلي للشمس عندما يتوافق تمامًا قرص القمر مع قرص الشمس، مما يسبب ظلامًا مؤقتًا واستثنائيًا في المناطق التي تقع تحت طريق الكسوف.

على سبيل المثال، في 4 ديسمبر عام 2021، شهدت بعض مناطق جنوب إفريقيا وأنتاركتيكا كسوفًا كليًا للشمس. وعلى الرغم من أن هذا الكسوف كان محدودًا في المناطق التي يمكن رؤية الظاهرة فيها، إلا أنه يعكس حدوث الكسوفات الشمسية بشكل منتظم.

كسوف الشمس القادم

وسيحدث الكسوف الكلي القادم يوم 8 أبريل 2024 في بعض مناطق الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، اما الحدث الذي سيليه لكسوف الشمس بحسب الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية (ناسا). سيكون في 26 أغسطس عام 2026، وسيكون ظاهرا الأماكن بالقطب الشمالي و جرينلاند وأيسلندا وإسبانيا.

لكن المدة الزمنية 375 عاما، هي مدة حدوث كسوف كلي للشمس في نفس المكان، وهو حدث يستغرق في المتوسط 375 عامًا، بحسب وكالة ناسا.

وتقع ظاهرة كسوف الشمس من 2-5 مرات في العام باختلاف نوع الكسوف (كلي أو جزئي أو حلقى أو هجين) وباختلاف المناطق التي يقع فيها.