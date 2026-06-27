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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مفتي الجمهورية يعزي رئيس الوطنية للصحافة في وفاة شقيقته

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
محمد شحتة

تقدم الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص العزاء وصادق المواساة، إلى المهندس، عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة في وفاة شقيقته.

وتوجَّه مفتي الجمهورية، بخالص الدعاء والرجاء إلى المولى -عز وجل- أن يتغمَّد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

المؤسسات الصحفية في طريقها للتوازن المالي

وفي وقت سابق، أكد المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة؛ أن أوضاع المؤسسات الصحفية القومية شهدت تحسنًا كبيرًا مقارنة بفترات سابقة حيث كانت محملة بأعباء وموروث ضخم من التحديات وتشابكات مالية مع جهات متعددة.

وأشار إلى أن الهيئة لا تدخر جهدا وبدعم كامل من القيادة السياسية والحكومة للحفاظ على الصحافة القومية وأستغلال أصولها وتذليل العقبات أمامها على كافة المستويات، صحفيا، إداريا وماليا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة النائبة الدكتورة ثريا البدوي لمناقشة موازنة الهيئة، وبحضور علاء ثابت وكيل الهيئة ومروة السيسي، أمين عام الهيئة.

الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية الهيئة الوطنية للصحافة الدعاء المؤسسات الصحفية عبدالصادق الشوربجي

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