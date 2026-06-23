قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد سعد يحلق شعره وذقنه ويعتذر للجمهور: توبت عن أي حاجة غريبة
وزير التموين يبحث مع وفد بولندي تعزيز التعاون في الأمن الغذائي وتجارة الحبوب
الأوقاف: 170.5 مليون جنيه دعما لـ46.8 ألف مستفيد عبر إدارة البر |خاص
الفراخ تعود للخلف| تراجع ملحوظ في أسعار الدواجن: تبدأ من 50 جنيهًا
إعلامي عن تريزيجه: لاعب سالك وربنا يوفقه
ترامب: إيران وافقت بشكل تام وكامل على عمليات التفتيش النووي
رسميًا.. برشلونة يعلن ضم حمزة عبدالكريم بشكل نهائي حتى 2029
الأزهر للفتوى: قضاء حوائج الناس من أعظم أبواب الخير وجبر الخواطر
وزير الصناعة أمام الشيوخ: نستهدف الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات عام 2030
مليون دولار لا تكفي.. كيف تعطل الخلافات المالية انتقال تريزيجيه إلى الدوري السعودي؟
وزير خارجية باكستان: هجمات إسرائيل على لبنان كادت أن تعرقل التوصل لاتفاق قبل محادثات أمريكا وإيران
مجلس النواب يوافق على تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مفتي الجمهورية: مستعدون لنقل خبراتنا إلى إقليم كردستان العراق

مفتي الجمهورية يستقبل وزير أوقاف كردستان العراق لبحث أوجه التعاون المشترك
مفتي الجمهورية يستقبل وزير أوقاف كردستان العراق لبحث أوجه التعاون المشترك
محمد شحتة

استقبل أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم الثلاثاء، معالي الدكتور بشتيوان صادق عبد الله، وزير الأوقاف والشؤون الدينية بإقليم كردستان العراق، والوفد المرافق له؛ وذلك لبحث الأُطر المشتركة لتعزيز التعاون الإفتائي، وتبادل الخبرات العلمية في مجال تأهيل المفتين ومواجهة الفكر المتطرف.

علاقات التاريخية تربط بين مصر وإقليم كردستان العراق 

وأكد فضيلة مفتي الجمهورية، خلال اللقاء، عمق وجذور العلاقات التاريخية التي تربط بين جمهورية مصر العربية وإقليم كردستان العراق على كافة الأصعدة، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تقوم على أسس راسخة من الأخوة والتعاون المشترك والاحترام المتبادل، مثمنًا الجهود المبذولة لتعزيز التواصل الثقافي والعلمي والديني بين الجانبين.

وأوضح فضيلة مفتي الجمهورية، أن دار الإفتاء المصرية تمتلك منظومة متكاملة من الإدارات الشرعية المتخصصة، ومن أبرزها إدارات الفتاوى المكتوبة، والهاتفية، والإلكترونية، التي تعمل بتناغم تام لتقديم الحكم الشرعي المنضبط، لافتًا إلى أن رسالة دار الإفتاء المصرية رسالة حضارية ومظلة إفتائية تستهدف العالم كله، بعد أن تجاوزت خدماتها النمط التقليدي إلى فضاءات عالمية متنوعة تلبي مستجدات العصر ومتطلباته.

وشدَّد فضيلته على الدور الريادي الذي يضطلع به مركز التدريب بالدار، بوصفه مركزًا مهمًّا لتأهيل المفتين من مصر ومختلف دول العالم وتدريبهم على مهارات الفتوى وصناعتها، مشيرًا إلى جهود مركز التعليم عن بُعد الذي يقدم برامج تدريبية ودراسية تخصصية معمقة تمتد لثلاث سنوات كاملة، بهدف تخريج جيل من المفتين قادر على تفكيك النوازل الفقهية المستجدة، فضلًا عن "منصة هداية" الإلكترونية التي تمثل نافذة رقمية تعليمية وتوعوية لنشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير، وإتاحة المناهج الشرعية المعتمدة لطلاب العلم والمفتين حول العالم عبر تقنيات تفاعلية متطورة.

وتناول فضيلة المفتي الجهودَ الدولية للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، والتي تأسست عام 2015 لتضم في عضويتها اليوم 111 عضوًا يمثلون 108 دول، كـمظلة جامعة وموحدة للرؤى الإفتائية العالمية، مشيرًا إلى تنظيمها 10 مؤتمرات دولية كبرى نتج عنها وثائق وإصدارات مرجعية في قضايا الأمة المعاصرة، فضلًا عما تشرف عليه الأمانة والدار من مراكز استراتيجية؛ كمركز "سلام" لدراسات التطرف ومواجهة الإسلاموفوبيا الذي يعمل على تشريح الفكر المتطرف وتفكيكه، و"المؤشر العالمي للفتوى" كأول أداة رصدية وتحليلية لخريطة الإفتاء عالميًّا، فضلًا عن مركز "الإمام الليث بن سعد لفقه التعايش" الذي يهدف لترسيخ قيم المواطنة والعيش المشترك، ووحدة "حوار" المخصصة لمعالجة الشبهات والأفكار الشاذة والإلحادية بأسلوب علمي ومنهجي رصين.

وأضاف فضيلته أن للدار رصيدًا فكريًّا هائلًا يتجاوز مجرد الإجابة عن الفتاوى إلى صناعة المنهج ومواجهة التطرف وفقه الأقليات عبر إصدارات وترجمات بلغات عدة، لافتًا إلى التطور الرقمي الهائل الذي تشهده الدار عبر تطبيقاتها الإلكترونية مثل تطبيق "دار الإفتاء المصرية" العام، وتطبيق "Fatwa Pro" الموجَّه للجاليات المسلمة في الغرب، ومؤكدًا أن الدار أَوْلت مجال الذكاء الاصطناعي اهتمامًا بالغًا تكلل بعقد مؤتمرها العالمي الأخير حول "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي"، حيث تعكف الدار حاليًّا على بناء وتغذية أول نموذج محرك بحث إفتائي مدعوم بالذكاء الاصطناعي ليكون مرجعية رقمية آمنة، مبديًا استعداد دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم لتقديم كافة أشكال الدعم العلمي والتدريبي للمفتين من إقليم كردستان العراق وتدريبهم على مهارات الإفتاء ومواجهة الفكر المتطرف.

من جانبه، أعرب معالي الدكتور بشتيوان صادق عبد الله، وزير الأوقاف بإقليم كردستان العراق، عن بالغ سعادته وتقديره لهذا اللقاء، مشيدًا بالمكانة التاريخية والجهود الكبيرة التي تقودها دار الإفتاء المصرية ومفتي الجمهورية في ضبط بوصلة الخطاب الديني ونشر التسامح والوسطية، ومؤكدًا أن العلاقات بين مصر وكردستان العراق متجذرة وضاربة في التاريخ، ويشهد عليها الأعداد الكبيرة من طلاب الإقليم الذين ينهلون العلوم من الأزهر الشريف.

كما ثمَّن الوزير جهود الدار ومراكزها المتخصصة، معلنًا تطلعه إلى توسيع آفاق التعاون الثنائي والعمل المشترك، ونقل خبرات دار الإفتاء المصرية العريقة إلى الإقليم، خاصة في مجال تأهيل المفتين والأئمة على تفكيك الفكر المتطرف والتعامل مع النوازل الفقهية، بالإضافة إلى تفعيل البحوث والمؤتمرات العلمية المشتركة بين الجانبين.

مفتي الجمهورية يستقبل وزير أوقاف كردستان العراق وزير أوقاف كردستان العراق مفتي الجمهورية علاقات التاريخية تربط بين مصر وإقليم كردستان العراق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم خلدون حلمي

استولى على 3.7 مليار دولار.. تركيا تسلم أمريكا متهما في أكبر عملية احتيال بالتاريخ

الدواجن

الكيلو يبدأ من 40 جنيهًا بالمزرعة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة وعيار 21 ينخفض لأقل من 6 آلاف جنيه

إجازة

الثلاثاء أم الخميس؟.. موعد إجازة 30 يونيو 2026 للقطاعين الحكومي والخاص

انتصار

بعد ظهورها المفاجئ.. هل ارتدت الفنانة انتصار الحجاب؟

اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

انخفاض الفراخ البيضاء والبانيه.. أسعار الدواجن في الأسواق الآن

منتخب مصر

عمرو سلامة بعد فوز المنتخب: كل اللاعبين أبطال ماعدا واحد

موعد صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة

ترشيحاتنا

الحملة

الإسماعيلية.. ضبط 650 كجم مكرونة غير مدون عليها تاريخ إنتاج في أبو صوير

صحة الشرقية

نائب وزير الصحة يتفقد منشآت الشرقية ويوجه بميكنة مستشفى منيا القمح وتحسين الخدمات الطبية

سوزوكى ماروتى

على قد الإيد.. أسعار سوزوكى ماروتى المستعملة في مصر

بالصور

ساندوتشات الكفتة البيتي بطعم المطاعم.. وصفة اقتصادية مثالية للنادي والمصيف والرحلات الصيفية

ساندوتش الكفتة
ساندوتش الكفتة
ساندوتش الكفتة

أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة

أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة بطعم لا يقاوم وميزانية آخر الشهر
أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة بطعم لا يقاوم وميزانية آخر الشهر
أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة بطعم لا يقاوم وميزانية آخر الشهر

ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي

ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي
ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي
ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي

سيارة تسلا "الآلية" تقتحم منزل سيدة وتنهي حياتها

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

أحمد سعد

أحمد سعد يحلق شعره وذقنه ويعتذر للجمهور: توبت عن أي حاجة غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

المزيد