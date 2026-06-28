التناسليات الحيوانية يستقبل وفدًا صينيًا لبحث التعاون العلمي والاستثماري في الثروة الحيوانية

استقبل معهد بحوث التناسليات الحيوانية، وفدًا علميا من جامعة نانجين للعلوم الزراعية، إلى جانب عدد من المستثمرين بجمهورية الصين الشعبية، وذلك لبحث آفاق التعاون العلمي والتطبيقي والاستثماري في مجال تنمية الثروة الحيوانية ، في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين مصر والصين وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وتأتي هذه الزيارة، في إطار تعزيز الشراكة العلمية بين مصر والصين، ودعم تبادل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة في مجالات إنتاج اللحوم والألبان، والصناعات والخدمات المرتبطة بالقطاع، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاجية.

بناء القدرات الفنية من خلال برامج تدريب مشتركة

وخلال الزيارة، استعرض الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، البرامج البحثية التي ينفذها المعهد، والتي تشمل تقنيات التلقيح الاصطناعي، وإنتاج الأجنة في المختبر، وفحص الخصوبة، وتحسين السلالات المحلية، إضافة إلى أحدث التقنيات المستخدمة في مجال التناسليات الحيوانية، وفرص التعاون في بناء القدرات الفنية من خلال برامج تدريب مشتركة وورش عمل متخصصة لتأهيل الأطباء البيطريين والفنيين.

وعلى هامش الزيارة، تم مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الزيارات البحثية بين معهد بحوث التناسليات الحيوانية والمؤسسات البحثية الصينية، وتنفيذ مشروعات تجريبية لتطبيق تقنيات تحسين السلالات والتلقيح الاصطناعي في عدد من المناطق المستهدفة، إلى جانب دعم برامج التدريب المهني ونقل التكنولوجيا للفنيين والمربين.

وناقش الجانبان فرص إقامة شراكات مع شركات صينية متخصصة لتوفير التقنيات المعملية الحديثة، ومعدات حفظ ونقل السائل المنوي، وفقًا لأحدث معايير الجودة العالمية، بما يسهم في تطوير خدمات التناسليات الحيوانية ورفع كفاءة الإنتاج.

وأشار مدير المعهد، إلى أن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة نحو تعميق التعاون العلمي والتطبيقي بين البلدين، وربط نتائج البحث العلمي باحتياجات قطاع الإنتاج الحيواني، بما يعزز فرص الاستثمار ويسهم في تحقيق أهداف الدولة لتنمية الثروة الحيوانية وتحقيق الأمن الغذائي.

ومن جانبه، أعرب الوفد الصيني عن تقديره لما شهده داخل المعهد من إمكانات علمية وبحثية متطورة، مؤكدًا اهتمامه بتوسيع مجالات التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال بحوث التناسليات الحيوانية، بما يخدم التنمية الزراعية في البلدين.