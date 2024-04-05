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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

جري الوحوش الحلقة 26 .. إلهام وجدي تطلب الطلاق من نضال الشافعي

جوي الوحوش
جوي الوحوش

أذاعت قناة المحور الفضائية، الحلقة 26  من مسلسل جري الوحوش، الذي يعرض على شاشتها بشكل حصري، ويقوم ببطولته نضال الشافعي.

وشهدت الحلقة 26 من مسلسل “ جري الوحوش ” عدد من الاحداث ، ومنها قيام نواشي “ مروة الازلي ” بالذهاب الي السيدة التي حاولت اجهاضها لمعرفة من قام بتحريضها ، حيث اكتشفت ان هنيه “ فادية عبد الغني ” من فعلت ذلك ، كما عاد سعيد “ نضال الشافعي ” من الخارج ليفاجيء ان زوجته" الهام وجدي "  تطلب منه الطلاق . 

جري الوحوش الحلقة 23.. نضال الشافعي يسافر للخارج للعلاج

جري الوحوش الحلقة 22 .. محاولة قـ تل إدوارد وبتر ساقه

أبطال مسلسل جري الوحوش

 

مسلسل  جري الوحوش من بطولة نضال الشافعي ومحمود حجازي وإدوارد ومحمد عز وفادية عبد الغني وحسني شتا وصلاح عبد الله وإلهام وجدي ومروة الأزلى وعايدة رياض وسميرة صدقي .

مخرج ومؤلف جري الوحوش

مسلسل  جري الوحوش من إخراج عبد العزيز حشاد والذي سبق أن قدم عدداً من الأعمال أبرزها ليل أم البنات وعالم ثاني ومملكة الغجر وصقر شاهين، ومن تأليف أحمد صبحي والذى تعاون مع المخرج ذاته العام الماضي فى مسلسل “ ليل أم البنات”.

القنوات العارضة لمسلسل جري الوحوش

العمل يُعرض بشكل حصري على قناة المحور ، إضافة إلى عدد من القنوات العربية مثل روتانا دراما و lbc  اللبنانية.

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