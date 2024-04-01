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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

جري الوحوش الحلقة 22 .. محاولة قـ تل إدوارد وبتر ساقه

ادوارد
ادوارد

أذاعت قناة المحور الفضائية، الحلقة 22 من مسلسل جري الوحوش، الذي يعرض على شاشتها بشكل حصري، ويقوم ببطولته نضال الشافعي.

وشهدت الحلقة 22 من مسلسل “ جري الوحوش ” عدد من الاحداث ، ومنها قيام سيف بالشجار مع زوجته وتقيدها ، اما عبد الحكيم فقد تعرض الي بتر قدمه ، نتيجة للحادث الذي تعرض له ، كما تحاولت احدي الممرضات قتله للانتقام منه .  

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أبطال مسلسل جري الوحوش

 

مسلسل  جري الوحوش من بطولة نضال الشافعي ومحمود حجازي وإدوارد ومحمد عز وفادية عبد الغني وحسني شتا وصلاح عبد الله وإلهام وجدي ومروة الأزلى وعايدة رياض وسميرة صدقي .

 

 

 

مخرج ومؤلف جري الوحوش

مسلسل  جري الوحوش من إخراج عبد العزيز حشاد والذي سبق أن قدم عدداً من الأعمال أبرزها ليل أم البنات وعالم ثاني ومملكة الغجر وصقر شاهين، ومن تأليف أحمد صبحي والذى تعاون مع المخرج ذاته العام الماضي فى مسلسل “ ليل أم البنات”.

القنوات العارضة لمسلسل جري الوحوش

العمل يُعرض بشكل حصري على قناة المحور ، إضافة إلى عدد من القنوات العربية مثل روتانا دراما و lbc  اللبنانية.

 

 

 

 

 

 

 

 

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