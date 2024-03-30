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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

جري الوحوش الحلقة 20| محمود حجازي يرفض وجود محمد عز

جري الوحوش
جري الوحوش

أذاعت قناة المحور الفضائية، الحلقة 20 من مسلسل جري الوحوش، الذي يعرض على شاشتها بشكل حصري، ويقوم ببطولته نضال الشافعي.

وشهدت الحلقة بعض الأحداث، ومنها محاولة سعيد “نضال الشافعي” لإجراء صلح مع أشقائه نبيه “ محمود حجازي ” و عبد القوي “ محمد عز ” ، الا ان نبيه رفض وجود الأخير، مؤكدًا انه ليس لديه في الميراث باعتباره قاتل لوالدهم . 

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أبطال مسلسل جري الوحوش

مسلسل  جري الوحوش من بطولة نضال الشافعي ومحمود حجازي وإدوارد ومحمد عز وفادية عبد الغني وحسني شتا وصلاح عبد الله وإلهام وجدي ومروة الأزلى وعايدة رياض وسميرة صدقي .

 

مخرج ومؤلف جري الوحوش

مسلسل  جري الوحوش من إخراج عبد العزيز حشاد والذي سبق أن قدم عدداً من الأعمال أبرزها ليل أم البنات وعالم ثاني ومملكة الغجر وصقر شاهين، ومن تأليف أحمد صبحي والذى تعاون مع المخرج ذاته العام الماضي فى مسلسل “ ليل أم البنات”.

القنوات العارضة لمسلسل جري الوحوش

العمل يُعرض بشكل حصري على قناة المحور ، إضافة إلى عدد من القنوات العربية مثل روتانا دراما و lbc  اللبنانية.

جري الوحوش سميرة صدقي عبد العزيز حشاد فادية عبد الغنى عايدة رياض مسلسل جرى الوحوش نضال الشافعي قناة المحور

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