عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

جري الوحوش الحلقة 17.. نضال الشافعي السبب في تأخر الإنجاب

نضال الشافعي
نضال الشافعي

أذاعت قناة المحور الفضائية، الحلقة 17 من مسلسل جري الوحوش، والذي يعرض على شاشتها بشكل حصري، ويقوم ببطولته نضال الشافعي.

 

حيث شهدت الحلقة اكتشاف سعيد “ نضال الشافعي ” ان يعاني من مشكلة فيما يخص مسألة الانجاب ، وحرصت زوجته وفاء “ إلهام وجدي ” علي مساندته . 

جري الوحوش الحلقة 16 .. محاولة الوقيعة بين محمد عز ومروة الأزلي

جري الوحوش الحلقة 15 .. نضال الشافعي يكتشف مكاسب مشروع شقيقه

أبطال مسلسل جري الوحوش

مسلسل  جري الوحوش من بطولة نضال الشافعي ومحمود حجازي وإدوارد ومحمد عز وفادية عبد الغني وحسني شتا وصلاح عبد الله وإلهام وجدي ومروة الأزلى وعايدة رياض وسميرة صدقي .

مخرج ومؤلف جري الوحوش

مسلسل  جري الوحوش من إخراج عبد العزيز حشاد والذي سبق أن قدم عدداً من الأعمال أبرزها ليل أم البنات وعالم ثاني ومملكة الغجر وصقر شاهين ، ومن تأليف أحمد صبحي والذى تعاون من المخرج ذاته العام الماضي فى مسلسل “ ليل أم البنات”.

القنوات العارضة لمسلسل جري الوحوش

العمل يُعرض بشكل حصري على قناة المحور ، إضافة إلى عدد من القنوات العربية مثل روتانا دراما و lbc  اللبنانية.

 

جري الوحوش سميرة صدقي عايدة رياض عبد العزيز حشاد مسلسل جرى الوحوش نضال الشافعي فادية عبد الغنى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة 500 جنيه بمناسبة عيد الفطر 2024.. ما موعد صرفها ومن المستحقين

أول ظهور لـ ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي معا بعد الطلاق |شاهد

احتراق 4 مكاتب إدارية تابعة لشركة بترول بالقطامية وإصابة 3 عمال| فيديو

إنتاج موسم جديد من البصل.. والحكومة تستعد لإعادة تصديره| ماذا عن أسعاره المستقبلية؟

سائق قاضي نجع حمادي: نجل المتهم دفع للمستشار نفقات علاجه وبنزين سيارته (خاص)

حادثة .. تصادم سيارة بتريلا ووفاة 9 أشخاص|صور

دوره انتهى مع منتخب مصر .. منشور مثير من مهيب عبد الهادي

ترحيل 18 لاعبًا مصريًا من الإمارات| اتحاد الكرة يرد

ترشيحاتنا

قيادي في حماس: رد الاحتلال على مقترح قدمناه بالمفاوضات كان «سلبيًا»

منها دولة عربية.. 7 مدن خالية من السيارات.. صور

شيف بحفل إفطار المطرية: قدّمنا 10 آلاف وجبة هذا العام|فيديو

18 أبريل.. محاكمة الشحات لاتهامه بالتعدي على لاعب بيراميدز

النزول إلى الأسواق.. خطوة حكومية لضمان خفض أسعار السلع

حريق شركة بترول القطامية.. الحماية المدنية حاصرت النيران في 20 دقيقة.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توب مكشوف .. فيفي عبده تثير ضجة بإطلالة جريئة

بفستان لافت .. بوسي تبهر متابعيها بإطلالة مثيرة للجدل عبر إنستجرام |شاهد

بتصورك وتسجلك.. سيارتك تتجسس عليك وتبيع بياناتك

بعد 19 عامًا على وفاته.. محمود موسي يكشف الأفلام المحببة لـ أحمد زكي

فيديو

أصبتُ في كتفي ورجلي.. سمية الخشاب تتقدّم ببلاغ ضد برنامج رامز جلال |فيديوجراف

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

أمك مش زعلانة عليك؟ بسمة وهبة تحرج نزار الفارس بهذا السؤال.. ما القصة؟

شبه فريد شوقي.. العوضي: أفتخر إنهم شايفين فيا حاجة من النجوم الكبار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ