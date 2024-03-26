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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

جري الوحوش الحلقة 16 .. محاولة الوقيعة بين محمد عز ومروة الأزلي

صدى البلد

أذاعت قناة المحور الفضائية، الحلقة 16 من مسلسل جري الوحوش، والذي يعرض على شاشتها بشكل حصري، ويقوم ببطولته نضال الشافعي.

حملت الحلقة عدد من الاحداث ، كان من ابرزها محاولة الوقيعة بين عبد القوي “ محمد عز ” ، وزوجته “ مروة الازلي ” ، حيث تم زج سيدة عليه ، وتصويره وارسال الفيديو الي زوجته ، التي اشتغل غضبها وتركت منزل الزوجية ، الا انه كان علي علم بهذا الامر وشرح لها تفاصيل الامر لتعود اليه . 

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أبطال مسلسل جري الوحوش

مسلسل  جري الوحوش من بطولة نضال الشافعي ومحمود حجازي وإدوارد ومحمد عز وفادية عبد الغني وحسني شتا وصلاح عبد الله وإلهام وجدي ومروة الأزلى وعايدة رياض وسميرة صدقي .

مخرج ومؤلف جري الوحوش

مسلسل  جري الوحوش من إخراج عبد العزيز حشاد والذي سبق أن قدم عدداً من الأعمال أبرزها ليل أم البنات وعالم ثاني ومملكة الغجر وصقر شاهين ، ومن تأليف أحمد صبحي والذى تعاون من المخرج ذاته العام الماضي فى مسلسل “ ليل أم البنات”.

القنوات العارضة لمسلسل جري الوحوش

العمل يُعرض بشكل حصري على قناة المحور ، إضافة الى عدد من القنوات العربية مثل روتانا دراما و lbc  اللبنانية.

 

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